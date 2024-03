E' morta la 72enne coinvolta nello scontro tra bici e auto

È deceduta nel pomeriggio all'ospedale Brotzu la pensionata urtata da un'auto sulla statale 130 a Decimomannu, all'altezza del bivio per San Sperate. La vittima dell'incidente è Greca Melis, 72 anni.

Per cause ancora da accertare la sua bici è stata coinvolta in uno scontro con un'auto. Ad avere la peggio è stata la donna, ritrovata sull'asfalto dai primi soccorritori. Le condizioni della 72enne erano apparse subito gravissime: era stata trasportata all'ospedale Brotzu in codice rosso.

Inutili i tentativi dei medici di salvarle la vita: la pensionata è morta nel primo pomeriggio.



