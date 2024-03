All'Ecomuseo del Varnaccia un 8 marzo con il talento delle donne

Un incontro Sardegna-Piemonte tra realtà vitivinicole, esperienze, competenze. L'associazione culturale Ecomuseo del Vernaccia di Oristano promuove, nella sua sede a Tramatza, un confronto tra la viticoltrice piemontese di origini indiane, Jyothi Aimino, e Davide Orro, fondatore dell'azienda Agricola e Fattoria Didattica Famiglia Orro.

L'evento è in programma l'8 marzo, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alle 20.

"Occasione per mettere in luce il talento delle imprenditrici in questo ambito che, stando ai numeri, è ancora declinato al maschile", sottolinea Orro in un colloqui con l'ANSA. È' prevista la degustazione di quattro calici di vino, abbinati a quattro piatti. Il Vernaccia di Oristano con le produzioni di Famiglia Orro saranno accostati agli autoctoni Erbaluce e Nebbiolo prodotti nell'azienda di cui è titolare Jyothi Aimino, L'Erm DI Borgomasino, nel cuore del Canavese, terra di vocazione vinicola. L'azienda punta sull'enoturismo attraverso degustazioni, trekking, attività ludiche-formative per i bambini e iniziative di valorizzazione del territorio che vanta una tradizione enologica tutta da raccontare.

L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto 'Ambasciatori del Vernaccia', che punta a valorizzare questo vitigno unico al mondo, prima doc sarda. Davide Orro, titolare dell'azienda, da oltre 20 anni lavora per la valorizzazione del territorio a 360 gradi. Oltre all'attività svolta grazie all'azienda agricola multifunzionale e la fattoria didattica, è socio fondatore e presidente dell'associazione Ecomuseo del Vernaccia che da oltre cinque anni coinvolge il territorio in attività di animazione volte alla valorizzazione del vitigno E di tutte le produzioni agroalimentari e artigianali del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA