Vela: aperte le iscrizioni per la Maxi Yacht Rolex Cup 2024

Si aprono ufficialmente oggi le iscrizioni della Maxi Yacht Rolex Cup 2024, evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con la collaborazione dell'International Maxi Association e il supporto dello storico partner Rolex. È la 34esima edizione della manifestazione internazionale che ogni anno raduna a Porto Cervo una flotta di circa 50 maxi yacht. In acqua imbarcazioni dall'elevato profilo tecnologico, storico, di design e performance insieme a velisti professionisti di fama mondiale.

L'8 settembre l'evento si aprirà con il welcome cocktail sulla terrazza panoramica dello YCCS, le regate inizieranno il giorno successivo per concludersi il 14 settembre. Cinque giornate in cui la flotta avrà l'occasione di confrontarsi nello scenario dell'Arcipelago di La Maddalena, navigando ancora una volta nel canale tra La Maddalena e l'Isola, conosciuto come BombAlley.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA