Partono i lavori per l'ospedale di Thiesi, ultimati a Ittiri

Via ai lavori di riqualificazione dell'ospedale di Thiesi. Lo annuncia l'Asl di Sassari, riferendo che il restyling da mezzo milione di euro dell'intero stabile partirà domani. Saranno rinnovati l'impianto antincendio, quello per la rilevazione dei fumi e quello elettrico. La direzione aziendale confida di completare l'opera entro l'estate. Il cantiere sarà adeguatamente segnalato e saranno realizzati dei percorsi alternativi per gli utenti che continueranno a poter fruire dei servizi sanitari ospitati.

"Spiace per i disagi, ma l'attività programmata è indispensabile per migliorare la qualità dei servizi erogati", spiegano i vertici aziendali, comunicando che entro giugno nell'ospedale di viale Madonna di Seunis partiranno anche i lavori di adeguamento per realizzare l'ospedale di comunità, un intervento da 1 milione e 200mila euro per adeguare gli impianti idraulico, di condizionamento e meccanico, gli infissi, i pavimenti, i rivestimenti e l'impermeabilizzazione della struttura.

Intanto stanno per finire i lavori sulla struttura e sugli impianti dell'ospedale di Ittiri. Il cantiere aperto in settembre sarà chiuso entro il 30 marzo. Con i 350mila euro stanziato è stato rifatto l'impianto elettrico e sono stati realizzati ex novo gli impianti antincendio e della rilevazione di fumi. Anche il presidio ittirese in giugno sarà interessato da ulteriori lavori di adeguamento per un importo di 800mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA