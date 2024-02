Copagri, tra priorità Todde ci sia anche legge quadro di settore

Una revisione della Pac e del Piano di Strategico Nazionale, avviare al più presto tutte le nuove misure legate al complemento dello Sviluppo Rurale e una seria politica di riforma della macchina regionale, in particolare dell'assessorato all'Agricoltura e delle agenzie agricole e una nuova legge quadro in agricoltura. Sono alcune delle richiesta alla neo governatrice in pectore Alessandra Todde da parte della Copagri. Il presidente, Giuseppe Patteri a nome di tutta la confederazione si congratula con Todde ma ricorda subito "le complesse questioni legate ai problemi dello sviluppo socio-economico dell'Isola" che la governatrice dovrà affrontare da subito.

L'associazione preme anche per una legge a favore della realizzazione di un fondo strutturale per il comparto agricolo con risorse proprie del bilancio regionale e ricorda che restano aperte "annose questioni da affrontare come quelle legate al credito, alle politiche di contrasto allo spopolamento e alla valorizzazione delle terre pubbliche, alle questioni legate ai cambiamenti climatici, alla cura del territorio dando oltre ad un ruolo, un equo riconoscimento economico alla figura dell'agricoltore-allevatore custode. Più attenzione alla multifunzionalità delle aziende agricole includendo il settore delle energie rinnovabili e aprendo alla realizzazione delle comunità energetiche , ed infine alla questione delle acque e del riordino dei consorzi di bonifica".

Per portare avanti queste politiche la Copagri chiede "corrette relazioni sindacali con un costante confronto tra istituzioni e parti sociali, in primis con l'istituzionalizzazione del tavolo verde quale momento di concertazione".



