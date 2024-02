Attentato incendiario a Pattada, fiamme a due escavatori

Attentato incendiario a tarda sera ieri a Pattada. Alcuni malviventi hanno dato alle fiamme due mini escavatori di proprietà di una ditta del paese che stava svolgendo dei lavori pubblici per conto del Comune.

Le fiamme sono state appiccate intorno alle 20.30, mentre pioveva a dirotto, sui due mezzi che erano parcheggiati per strada, distanti uno dall'altro, in zona San Gavino, vicino alla chiesa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ozieri, che hanno domato le fiamme, i barracelli del paese e i Carabinieri della Compagnia di Ozieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili dell'attentato.



