Aidaa, '26 gatti spariti nel nulla a Riola Sardo'

"A Riola Sardo sono spariti nel nulla 26 gatti nel nulla un po' come è successo nei mesi scorsi sull'appennino bolognese, l'ultima a sparire nell'ordine di tempo due giorni fa una bellissima gattina bianca". Lo denuncia l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente.

"Intanto invitiamo subito tutti i proprietari dei gatti scomparsi a fare denuncia di smarrimento o di furto in base a quanto pensano possa essere successo ai loro gatti- scrivono gli animalisti di Aidaa - noi nei prossimi giorni seguiremo la vicenda da vicino ed invitiamo tutti coloro che hanno visto sparire i loro gatti a contattaci via mail al nostro indirizzo presidenza.aidaa@gmail.com o via whatsapp al numero 3479269949 per una prima raccolta di dati da sottoporre alle analisi degli esperti, nel frattempo sporgeremo anche noi una denuncia come associazione. Parlare di piste è troppo presto - scrivono gli animalisti - al momento quello che serve è capire l'esatta dinamica di queste sparizioni poi sapremo dove puntare il dito".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA