Emigrati,'Todde rappresenterà interessi dei sardi nel mondo'

"La Federazione delle associazioni sarde in Italia (Fasi) esprime le più sincere congratulazioni ad Alessandra Todde per la sua vittoria alle elezioni regionali. Todde ha dimostrato grande impegno e dedizione nella sua campagna elettorale, e siamo certi che saprà rappresentare al meglio gli interessi della Sardegna e dei Sardi nel Mondo". E' quanto si legge in una nota della Fasi.

"La sua esperienza e il suo impegno verso la comunità saranno di grande valore per il futuro della nostra amata isola. La Sardegna - dichiara il presidente Bastianino Mossa - ha eletto una donna forte e capace, che rappresenta un nuovo inizio per la nostra regione. Siamo entusiasti di lavorare insieme a Alessandra Todde per continuare a promuovere e sostenere la comunità sarda in Italia e siamo fiduciosi che la sua leadership porterà a un futuro più prospero per tutti i Sardi".

La Fasi ricorda che Alessandra Todde ebbe già modo di conoscere il mondo dell'emigrazione organizzata in Italia in occasione del settimo congresso della Fasi svoltosi a Milano nel dicembre 2021. In quell'occasione - spiega la nota - ha avuto modo di confrontarsi con i rappresentanti delle associazioni sarde presenti in tutta Italia, ascoltando le loro storie e le loro proposte. La sua partecipazione attiva a questo importante evento ha permesso di apprezzarne l'attenzione e la sensibilità verso le questioni che riguardano 'su disterru'".



