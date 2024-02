Da Morricone a Rota, al Lirico di Cagliari musica per il cinema

Un'antologia di brani cult in un incontro tra Cinema & Musica. Sul palco del Lirico di Cagliari l'1 marzo alle 20.30 e il 2 alle 19, riecheggeranno le note senza tempo di celebri canzoni scritte per film e colonne sonore entrate a far parte dell'immaginario collettivo. La serata dell'1, quarto appuntamento con la stagione concertistica, segna il debutto in cittài di Elisabetta Maschio alla guida dell'Orchestra e del Coro del Lirico. Originaria di Montebelluna, in provincia di Treviso, dal 1995 al 1997 è stata direttrice dell'Ente Concerti Marialisa de Carolis di Sassari.

Un programma di gran richiamo, ricco di suggestioni: Jurassic Park di John Williams; Marco Polo: medley (arrangiamento Mike Applebaum); Saharan Dream (arrangiamento Mike Applebaum); The Mission (arrangiamento Mike Applebaum) di Ennio Morricone; Harry Potter: medley (arrangiamento Mike Applebaum) di John Williams; Gladiator Suite (arrangiamento Mike Applebaum) di Hans Zimmer; Nuovo cinema Paradiso (arrangiamento Mike Applebaum) di Ennio Morricone; May it Be (arrangiamento Mike Applebaum) di Enya/Roma Ryan; La strada: medley (arrangiamento Mike Applebaum) di Nino Rota; C'era una volta il West (arrangiamento Mike Applebaum) di Ennio Morricone; Star Wars: Sala del trono, Schindler's List, Star Wars: Marcia imperiale di John Williams; Think (arrangiamento Mike Applebaum) di Aretha Franklin; Circle of Life (arrangiamento Mike Applebaum) di Elton John.

La cantante Anna Farronato, anche lei al debutto a Cagliari, è la voce solista, mentre il maestro del coro è Giovanni Andreoli.



