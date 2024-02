Carcassa di capodoglio sulla spiaggia di S.Giovanni di Sinis

La carcassa di un capodoglio lunga otto metri è stata rinvenuta sulla spiaggia di San Giovanni di Sinis, nell'Oristanese.

L'esemplare, una femmina, era in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti il personale del Corpo forestale di Fenosu, che ha richiesto l'intervento degli esperti del Cres, il Centro di recupero del Sinis di cui fanno parte Cnr e Amp che si sono occupati di rilevare le misure biometriche e verificare come la carcassa possa essere rimossa.

Non è facile, comunque stabilire le cause della morte del capodoglio: aveva già perso parte del contenuto gastro-intestinale in seguito alle ferite riportate durante lo spiaggiamento e per essere stata sbattuta dalle onde sulle rocce.

Secondo gli esperti il capodoglio sarebbe morto al largo della costa occidentale della Sardegna da almeno 10-15 giorni.





