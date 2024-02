Anche a Cagliari la rilevazione statistica sulla vita quotidiana

Ha preso il via l'indagine statistica "AVQ 2024 - Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidiana" che interesserà la città di Cagliari fino all'8 aprile.

Alcune famiglie campione, indicate dall'Istat, saranno contattate dai rilevatori incaricati dal Comune di Cagliari per adempiere all'obbligo di risposta.

"Le informazioni raccolte durante l'indagine saranno di grande rilevanza sociale perché consentiranno di conoscere le abitudini dei cittadini e i problemi che gli stessi affrontano ogni giorno. In modo da delineare un quadro complessivo sulle qualità delle vita degli individui e delle famiglie - fa sapere l'amministrazione- La collaborazione delle famiglie contattate è fondamentale per la buona riuscita della rilevazione e per arricchire il patrimonio dei dati statistici utili alla collettività".

Il comune di Cagliari ha attivato un numero telefonico, lo 0706778888, per fornire alle famiglie eventuali necessità di chiarimenti sulla rilevazione.



