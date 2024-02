"Ricorso? Adesso non è tempo di parlare di riconteggio dei voti. Quello lo dovrà fare il tribunale. Una volta che vedremo il verbale faremo delle valutazioni. Certo, con uno scarto così ridotto, si può anche pensare di fare ricorso, so che solo a Cagliari ci sono state mille schede nulle, ma ora non è all'ordine del giorno". Cosi il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il giorno dopo la sconfitta per la corsa alla presidenza della Regione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA