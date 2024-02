Solo 27 voti per il candidato Dc accusato di frasi sessiste

Solo 27 voti nella circoscrizione Olbia-Tempio: a Pietro Pinna, candidato gallurese alla carica di consigliere regionale tra le fila della Dc di Rotondi. Non è servita la propaganda elettorale fatta con "sei donne, tutte molto belle che durante gli incontri mi sostengono e mi danno grande sollievo".

L'ex militare in pensione, 56 anni, era finito al centro delle polemiche durante la campagna elettorale per alcuni messaggi girati ad amici e sostenitori galluresi, nei quali confidava loro di essere sempre accompagnato da sei ragazze vestite con minigonna, scollature e leopardate nei suoi incontri elettorali. Audio che lo stesso Pinna aveva definito "una goliardata".

A Olbia città solo 21 hanno scritto al fianco del simbolo della Balena bianca il suo cognome.

La polemica, alimentata sui social, e finita poi anche all'attenzione del candidato alla presidenza del centrodestra, Paolo Truzzu, che da subito ne ha preso le distanze, non ha dunque giovato al candidato gallurese.



