Sardegna:Pd è il primo partito tallonato da FdI, flop della Lega

Con 19 sezioni ancora da scrutinare - lo spoglio verrà completato in tribunale -, il Pd risulta è il partito più votato in questa tornata elettorale in Sardegna. I dem hanno conquistato 94.411 voti, pari al 13,8%, vincendo la sfida con Fratelli d'Italia. Il partito della premier Giorgia Meloni ha raggiunto il 13,6%, per un totale di 93.122 voti.

Restando nel campo largo, il Movimento 5 Stelle conquista 53.066 voti, pari al 7,8%, terzo partito più votato, mentre l'Alleanza Verdi-Sinistra ottiene quasi 31.856 voti, pari al 4,7%. Oltre ventimila voti per i Progressisti (3%), così come per Orizzonte Comune e Sinistra Futura, anche loro al 3%. Buona l'affermazione della lista civica Uniti per Alessandra Todde che ha ottenuto 27.261 voti, pari al 4%. Raggiunge l'1,7% il Psi, mentre sotto l'1% si piazzano Fortza Paris (0,9%) e Demos (0,7%).

Nel centrodestra, dopo Fdi, il secondo partito sono i Riformatori Sardi, con il 7,1% (48.423 voti), che si piazzano davanti a Forza Italia (6,3%, 43.171 voti), a Sardegna al Centro 20-Venti (5,5%, 37.513 voti) e al Psd'Az (5,4%, 36.997).

Flop della Lega di Matteo Salvini, che incassa solo il 3,7% dei voti - alle regionali 2019 aveva preso l'11,8% -, pari a 25.589 voti. Il Carroccio viene superato anche da Alleanza Sardegna-Pli al 4,1% con quasi 28mila voti. L'Udc è invece al 2,8% (19.056 voti), chiude la Democrazia Cristiana con Rotondi allo 0,3%, poco più di 2mila voti.



