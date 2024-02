Nizzi, 'in Gallura eccellente risultato per Forza Italia'

"Non possiamo che essere felici perché una forza politica importante come la nostra, come Forza Italia, fa vedere che essere concreti, liberali e lavorare nell'interesse di tutti porta i risultati". Con un po' di amaro in bocca, ma con Olbia e la Gallura che si riconferma roccaforte di azzurra e del centrodestra, il sindaco Settimo Nizzi, ha commentato questa mattina il risultato delle elezioni regionali, con la vittoria del campo largo a guida Pd-M5s Alessandra Todde.

Il primo cittadino ritiene il buon risultato ottenuto da Fi frutto del "buon lavoro" portato avanti dall'amministrazione comunale che lui preside e dalla scelta di candidati molto conosciuti. "Angelo Cocciu da sempre è un punto di riferimento per la nostra amministrazione - spiega Nizzi - ha lavorato e lavora per il bene della comunità. È stato un ottimo risultato anche per Sabrina Serra e Bastianino Monni, se avessimo fatto scelte diverse come partito non avremmo avuto il risultato eccellente che abbiamo avuto".

Quanto al numero dei rappresentanti galluresi di Fi che siederanno in Consiglio regionale, non si sbilancia: "È ancora presto per dirlo, ma noi pensiamo che qualcuno ci sarà". La coalizione guidata da Paolo Truzzu a Olbia ha ottenuto il 52,42% di consensi contro il 41,68% di Alessandra Todde. Alla domanda se si è sbagliato con la scelta di Truzzu, Nizzi risponde: "In campagna elettorale quando si perde c'è sempre un errore, noi adesso stiamo lavorando affinché la prossima volta non compiamo lo stesso".



