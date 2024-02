Al Red Valley di Olbia arrivano anche i Club Dogo

Considerati un pezzo della storia del rap italiano, i Club Dogo arrivano in Sardegna sul palco del Red Valley 2024 a Olbia il 17 agosto. Ad annunciare il nome del gruppo milanese fondato nel 2002 dopo lo scioglimento del gruppo Sacre Scuole e composto dai rapper Jake La Furia e Guè Pequeno e dal dj producer Don Joe, sono stati oggi gli organizzatori del festival musicale che spazia dall'urban al pop fino all'elettronica e alla dance.

I Club Dogo vanno ad ampliare una line up ricca di nomi conosciuti nel panorama musicale italiano ed internazionale.

Saliranno sul palco olbiese il 17 agosto: i biglietti per il Day4 sono già disponibili sul sito ufficiale del Red Valley.

Con dieci date al Forum di Assago tutte sold-out, un album di ritorno "Club Dogo" uscito il 12 gennaio per Island Records e che ha già raggiunto la certificazione di disco di platino, e una data evento che li vedrà protagonisti a San Siro il prossimo 28 giugno, il trio è pronto ad esibirsi a Olbia per uno show irripetibile per ringraziare i fan del sostegno dimostrato per oltre vent'anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA