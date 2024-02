"Dai primi risultati sembrano emergere dati non confortanti per il centrodestra, ma è ancora molto prematuro: abbiamo visto in passato situazioni compromesse ribaltate". Lo afferma Michele Cossa, esponente dei Riformatori, nella sede elettorale della coalizione guidata da Paolo Truzzu. "Certo non ci aspettavamo dati così negativi sulla città di Cagliari", sottolinea Cossa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA