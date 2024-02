Sardegna: nel seggio allestito a casa di una pensionata vince Todde

A casa della signora Maria la vittoria di Alessandra Todde è netta, almeno in termini percentuali. Nella sezione di Biancareddu, piccola borgata rurale di Sassari, a pochi chilometri dalle rinomate spiagge dell'Argentiera e di Stintino, la candidata governatrice del campo largo a guida Pd-M5s ha ottenuto 39 voti, pari al 54,17% delle preferenze, contro i 29 voti e il 40,28% delle preferenze del candidato del centrodestra, Paolo Truzzu. Il leader della Coalizione Sarda, Renato Soru, prende 4 voti, nessuna preferenza per Lucia Chessa di Sardigna R-esiste.

Dopo il crollo in gennaio del tetto nella ex scuola elementare, riadattata a centro per le attività sociali della piccola comunità, l'associazione Borgata Biancareddu si era adoperata per non lasciare gli elettori senza il loro seggio. Alla fine il Comune di Sassari aveva deciso di chiedere ospitalità alla pensionata Maria Ghisu, che attraverso la formula della locazione breve aveva messo a disposizione un appartamento attiguo alla sua abitazione.

