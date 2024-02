Sardegna: Lo Monaco (+Europa), 'ha vinto la polarizzazione'

"Il risultato ottenuto non è assolutamente soddisfacente. Il nostro obiettivo era molto più alto, sia come candidato presidente, sia come coalizione. Ha vinto la polarizzazione". Lo ha detto Riccardo Lo Monaco, coordinatore di +Europa in Sardegna, mentre attende lo spoglio nella sede del comitato elettorale di Renato Soru.

"L'ipotesi di terza via, secondo me, ormai non è più presa in considerazione dagli elettori - ha evidenziato -. Anche se gli dai una candidatura autorevole, era successo con Michela Murgia, succede adesso con Renato Soru. Non c'è ipotesi di terza via che tenga".

"Quindi questa polarizzazione, unita all'appello al voto utile nelle ultime settimane, secondo me ha funzionato. Ha funzionato a favore di Alessandra Todde - ha evidenziato Lo Monaco - . Chi voleva dare un voto contro la maggioranza di centrodestra a livello nazionale, chi voleva punire un'amministrazione fallimentare regionale e anche un'amministrazione comunale che non ha fatto faville, ha ovviamente votato per Alessandra Todde".



