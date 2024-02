Sardegna: 86% sezioni, Todde avanti su Truzzu dello 0,4%

E' ancora testa a testa per la sfida delle regionali in Sardegna che si deciderà probabilmente in zona Cesarini. A contendersi la vittoria Alessandra Todde, candidata del centrosinistra, e Paolo Truzzu per il centrodestra. Con l'86% delle sezioni scrutinate (1586 su 1844), l'esponente M5s resta davanti con il 45,4%, mentre il sindaco di Cagliari è al 45%: li separano circa 3mila voti. Intanto risale la china al Fdi: il partito di Giorgia Meloni torna primo col 14%, mentre il Pd si ferma al 13,9%. Quasi invariati i risultati per gli altri sfidanti governatori: 8,6% per Renato Soru e 1% per Lucia Chessa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA