Irritazione staff Todde, 'Regione non carica dati grandi città'

Ci sarebbe una "strategia di comunicazione ben precisa" dietro al ritardo nel caricamento dei dati delle grandi città, Cagliari, Sassari e Quartu Sant'Elena, nel portale della Regione con i risultati ufficiali. Ne sono convinti alcuni componenti dello staff di Alessandra Todde: in quei centri, infatti, dove si concentra la maggioranza della popolazione sarda, Todde risulta ampiamente avanti sul candidato del centrodestra Paolo Truzzu, in base ai portali delle singole amministrazioni comunali che danno conto dei risultati dello spoglio in tempo reale. Stando all'entourage dell'aspirante governatrice del campo largo a guida Pd-M5s, dai siti dei comuni emergerebbe fin da ora la vittoria di Todde. La candidata è attesa in serata nella sede elettorale di Cagliari, quando la tendenza sarà ben consolidata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA