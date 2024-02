Deidda (FdI), nuovi dati ci danno in netta rimonta in Sardegna

"Non abbiamo mai ritenuto che fosse una passeggiata o una vittoria scontata per noi, si sta invece profilando un testa a testa". È il commento del deputato di FdI Salvatore Deidda giunto nella sede del comitato elettorale del candidato presidente del centrodestra, Paolo Truzzu. "Stanno arrivando nuovi dati che stanno modificando i primi. Stiamo vincendo - dice il parlamentare sardo - in molte sezioni dell'hinterland cagliaritano, nel Sarrabus, nell'Oristanese, in Gallura, nel Sassarese".



