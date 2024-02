Chessa, siamo soddisfatti. Ora avanti con nostro progetto

"Il risultato è in linea con quello che ci aspettavamo. Siamo soddisfatti del risultato che era prevedibile ma Sardigna R-esiste continuerà nella costruzione di questo nuovo soggetto politico". Lo ha detto all'ANSA la candidata outsider in Sardegna Lucia Chessa, commentando i primi dati elettorali per le regionali in Sardegna.

"Realisticamente siamo un gruppo che è nato con questa competizione 20 giorni fa e non eravamo presenti in tutte le circoscrizioni - aggiunge - siamo 34 candidati e alcune candidature erano di servizio. Siamo un soggetto nuovo e le elezioni hanno rappresentato un momento di visibilità, elettorale e adesso c'è tutto da fare per far crescere questo nuovo gruppo e averne cura e portarlo in tutti i territori della Sardegna". Chessa manda anche un "appello a chi ci ha votato" per non disperdere le energie e l'entusiasmo".



