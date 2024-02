Paolo Truzzu, meloniano di ferro col cuore rossoblu

Paolo Truzzu, cagliaritano di 51 anni, esponente di FdI, è sindaco di Cagliari e della Città metropolitana, in carica dal luglio 2019. Laureato in Scienze politiche, padre di due figlie, nel 2014 viene eletto per la prima volta consigliere regionale con Fratelli d'Italia, incarico bissato cinque dopo anni, prima delle dimissioni dal Consiglio regionale per diventare sindaco del capoluogo sardo.

Truzzu è considerato un meloniano di ferro. Militanza politica e amicizia con la premier anche quando le percentuali di FdI erano sotto il 5%. Un legame che parte da molto lontano, quando il partito nemmeno esisteva. Truzzu e Meloni erano studenti e militanti, negli anni Novanta.

Il candidato governatore del centrodestra è stato l'ultimo dirigente cittadino del Fuan, poi entrò in associazioni legate ad Alleanza Nazionale. L'amicizia con Giorgia Meloni si consolida con la festa nazionale di Atreju. Super tifoso del Cagliari, Truzzu è tra i fondatori di alcuni gruppi ultras alla fine degli anni '80. Tuttora va allo stadio, abbonamento nel settore distinti, non in tribuna autorità.

Tra i lavori in corso durante il suo mandato, spicca il restyling di via Roma, arteria centrale di Cagliari: dovrebbe essere trasformata in una grande piazza alberata davanti al mare in uno scenario che prevede anche il passaggio della nuova metropolitana di superficie. La nuova passeggiata centrale - questa l'indicazione nelle scorse settimane di Truzzu - sarà intitolata a Gigi Riva, il campione di Leggiuno scomparso un mese fa. Proprio i cantieri ancora aperti contemporaneamente in diverse zone della città, hanno creato polemiche tra residenti e commercianti interessati dai lavori.

