Truzzu al seggio, prima voto poi vado alla partita del Cagliari

Ha votato alle 10.41 nel seggio dell'Istituto comprensivo "Randaccio Tuveri Don Milani" in via Venezia 2 a Cagliari il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Paolo Truzzu.

Il sindaco di Cagliari è arrivato in auto accompagnato dalla moglie. Poi l'ingresso a scuola: ha stretto una decina di mani, chiesto se c'era qualcuno in coda e poi è entrato. In quel momento, al seggio numero 507, non c'era nessuno in fila e Truzzu ha effettuato tutte le operazioni in poco più di un minuto.

"Ora il voto - ha detto mentre varcava l'ingresso della scuola - poi chiaramente la partita del Cagliari contro il Napoli". E dopo? "Dopo si aspetta - ha continuato - di solito attendo a casa da solo l'esito del voto: penso che farò così anche in questa occasione".



