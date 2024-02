Sardegna, pochi votanti in casa trasformata in seggio elettorale

Pochi elettori questa mattina a Biancareddu, nella borgata del comune di Sassari, nella pianura della Nurra, dove i 149 residenti aventi diritto di voto, esprimono la loro preferenza elettorale a casa della signora Maria Ghisu. Un locale della sua tenuta agricola "La Pidrissa" è stata, infatti, trasformata in seggio e alloggio per le forze dell'ordine per le regionali 2024.

La scuola elementare è chiusa, sono in corso i lavori di ristrutturazione, e per evitare ai residenti la trasferta con i bus navetta del Comune in un altro seggio, l'amministrazione comunale e l'associazione culturale Borgata di Biancareddu, di cui la signora Ghisu fa parte, hanno trovato un accordo: nella casetta adiacente a quella in cui la pensionata abita, via i mobili dalla camera da letto e spazio alle cabine elettorali.

Tutto questo per un fitto di 100 euro al giorno, per i quali la signora Maria ha messo a disposizione degli scrutatori e delle forze dell'ordine che presidiano il seggio anche la cucina e un'altra stanza con due lettini.

Nella borgata sono tutti contenti della soluzione, anche se stamattina la risposta è stata un po' pigra; la padrona di casa è andata a votare puntuale all'apertura del seggio, ma i vicini se la sono presa comoda, e al rilevamento delle ore 12, nella sezione 123 "La Pidrissa", solo 23 elettori avevano depositato le schede nell'urna, con un'affluenza del 15,4%.



