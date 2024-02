La Sardegna alle urne: l'affluenza al 44,1% alle 19

Seggi aperti in Sardegna per le operazioni di voto alle regionali. Sono chiamati alle urne 1.447.761 sardi: 709.840 sono uomini e 737.921 sono donne. Nel dato complessivo sono compresi anche i 112.221 elettori residenti fuori Sardegna (iscritti all'Aire) di cui 59.476 uomini e 52.745. Sono 1844 le sezioni elettorali nelle quali è suddivisa l'Isola. Si vota nella sola giornata di oggi e sino alle 22. Lo spoglio delle schede, invece, inizierà lunedì alle 7 e andrà avanti sino alle 19.

A sfidarsi per la carica di presidente della Regione sono quattro: in ordine alfabetico Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste, Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s che raggruppa 10 liste e Paolo Truzzu del centrodestra con nove liste.



Si vota, con la stessa scheda di colore verde e scrivendo il nome del candidato consigliere, anche per il rinnovo dell'assemblea legislativa sarda: sono 1415 gli aspiranti suddivisi in 26 liste per 58 posti disponibili su 60. Gli altri due scranni saranno occupati dal candidato governatore che uscirà vincitore dalla competizione e dal suo sfidante arrivato secondo. E' prevista anche la doppia preferenza di genere: in questo caso occorrerà indicare due nomi di aspiranti consiglieri di sesso diverso candidati nella stessa lista.



E' consentito, inoltre, il voto disgiunto, ossia esprimere la preferenza per una lista (ed eventualmente scrivere il nome di un consigliere) e per un candidato presidente non collegati fra loro.





L'affluenza regionali al 44,1% alle 19

Si conferma la tendenza in aumento per l'affluenza alle elezioni regionali in Sardegna. Nella seconda rilevazione dell'unica giornata di consultazioni, alle 19, la percentuale dei votanti è salita al 44,1% rispetto al 18,4% delle 12. Nel 2019 questa rilevazione di metà serata era stata del 43,3%. Nel comune capoluogo di regione, Cagliari, ha votato il 45,78% degli aventi diritto. In termini assoluti sono andati ai seggi 637.851 votanti su 1.447.753 elettori. Si registra qualche fila ai seggi che chiuderanno alle 22.

Affluenza regionali in aumento, 18,4% alle 12

Affluenza in aumento in Sardegna per le elezioni regionali nella prima rilevazione dell'unica giornata di consultazioni. Alle 12 la percentuale dei votanti è arrivata al 18,4% rispetto al 16,57% di cinque anni fa. Un dato che supera anche quello delle elezioni del 2014 quando, alla stessa ora, aveva votato il 14,5% degli aventi diritto.

In termini assoluti si sono recati ai seggi 266.052 votanti su 1.447.753 elettori.

Nella sola città di Cagliari, il capoluogo sardo, ha votato il 20,51% degli aventi diritto.

Nel 2019 il dato definitivo dell'affluenza era stato del il 53,77%, ossia 790.709 elettori su 1.470.401 aventi diritto.

Soru vota a Cagliari, 'giornata di democrazia e partecipazione'

Ha votato poco dopo le 11.30, a Cagliari, nel seggio dell'istituto tecnico Buccari di piazza dei Centomila, il candidato della Coalizione sarda Renato Soru.

Accompagnato dal suo staff e dalla moglie, Soru, che ha chiuso la sua campagna elettorale venerdì al teatro Massimo del capoluogo, si è mostrato sorridente e sereno: "È stata una bella campagna elettorale e oggi sarà una bella giornata di democrazia e partecipazione", sottolinea.

Da oggi la sede elettorale della coalizione nel Corso Vittorio Emanuele sarà aperta per fornire informazioni e assistenza per le operazioni di voto.

Video Regionali Sardegna, a Cagliari vota Renato Soru

Todde, oggi ciò che conta è l'esercizio democratico del voto

Alessandra Todde ha votato nel seggio n. 4 allestito alle scuole elementari "Podda" di Via Matteotti a Nuoro. La candidata del centrosinistra è arrivata con la famiglia è entrate nella su sezione all'incirca alle 10.30, accompagnata dalla sua famiglia. "Oggi l'importante è che la gente vada a votare, faccia valere il proprio voto e decida per il presente e il futuro della Sardegna. Oggi ciò che conta è l'esercizio democratico del voto", ha detto Todde al seggio. Subito dopo la votazione la leader della coalizione trainata da Pd e M5s si sposterà a Cagliari dove seguirà domani lo spoglio delle schede nel Comitato elettorale con annessa sala stampa, in Via Dante 45.

Video Regionali Sardegna, il voto della candidata del centrosinistra Alessandra Todde

