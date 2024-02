Donna di 77 anni trovata morta in casa nel sud Sardegna

Una anziana di 77 anni, Maria Atzeni, è stata trovata morta questa sera in una abitazione a San Gavino, nel sud della Sardegna. La donna, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere stata uccisa dal figlio, con problemi psichiatrici, che l'avrebbe colpita alla testa. Sul caso stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Villacidro. Il cadavere della 77enne è stato scoperto da uno dei figli poco dopo le 22. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Il figlio sospettato è stato portato in caserma per essere sentito. Pare che avesse le mani e i vestiti sporchi di sangue. A San Gavino sono arrivati il medico legale e il magistrato di turno che sta coordinando le indagini.



