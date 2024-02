Calcio: sequestrati bastoni nel rione Marina a Cagliari

Bastoni e altro materiale pericoloso sequestrato anel quartiere Marina, in piazza Sant'Eiulalia a Cagliari. Forse era l'arsenale predisposto da qualche gruppo di tifosi per dare l'assalto ai supporter napoletani nel caso avessero attraversato la città in marcia passando da via Roma come era successo due anni fa per la sfida calcistica contro i rossoblù.

Per ora è soltanto un'ipotesi: la Questura in queste ore sta cercando di capire a chi appartengano. Non risultano invece sequestri di materiale a rischio tra i quattrocento tifosi arrivati da Napoli.

Partita a rischio scontri, la Polizia ha utilizzato anche un elicottero per tenere sotto controllo le principali strade della città. Si è cercato di evitare la situazione dello scorso anno: i supporter sono stati caricati sui pullman direttamente dall'aeroporto e portati nel settore ospiti della Domus evitando di passare per il centro della città.

Clima incandescente già nel pre partita con le tifoserie che si scambiano insulti dai rispettivi settori



Riproduzione riservata © Copyright ANSA