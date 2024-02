Ultimo giorno di campagna elettorale, appelli al voto

Ultimo giorno di propaganda elettorale nell'Isola e ultimi appelli al voto da parte dei quattro candidati alla presidenza della Regione: Lucia Chessa, Alessandra Todde, Renato Soru e Paolo Truzzu. Per tre di loro oggi sarà una giornata clou con la chiusura della campagna. Lucia Chessa, con Sardigna R-esiste, ha programmato un evento alla biblioteca Satta di Nuoro alle 18.30; Alessandra Todde per il Campo largo a trazione Pd-M5s conclude alla Fiera di Cagliari, alle 18, senza big nazionali che sono già stati in Sardegna in questi giorni ma separatamente, come Giuseppe Conte e Elly Schlein. Chiusura tutta sarda per Renato Soru con la sua coalizione, che si ritrova per una convention finale al Teatro Massimo di Cagliari alle 18.

Paolo Truzzu del centrodestra ha, invece, terminato ufficialmente mercoledì 21 con un comizio alla Fiera di Cagliari accanto alla premier Giorgia Meloni e ai due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini ,che ancora oggi è in Sardegna per concludere il suo tour a sostegno della Lega.

Domani giornata di silenzio elettorale con l'insediamento dei componenti dei seggi e tutta l'attività preparatoria in vista del voto in programma domenica 25, quando le urne saranno aperte dalle 6.30 del mattino (subito dopo le operazioni preliminari) sino alle 22. Lo spoglio lunedì 26 a partire dalle 7. Gli elettori, suddivisi nelle 1844 sezioni sono 1.447.761 di cui 709.840 uomini e 737.921 donne.

