Voto disgiunto in Sardegna per favorire la Lega ma non il candidato di Fdi Paolo Truzzu? "Queste sono fantasie di qualche quotidiano di sinistra che ha l'attendibilità di Topolino - risponde il vice premier Matteo Salvini a Cagliari nell'ultimo giorno di campagna elettorale -, per quel che mi riguarda chi vota la Lega, e conto che siano in tanti, sceglierà la Lega come partito e Paolo Truzzu come presidente".



