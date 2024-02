Salvini, il Nuorese peggio trattato nei decenni da Roma

"Il Nuorese è la provincia che è stata peggio trattata nei decenni passati e gli indicatori economici purtroppo lo dicono chiaramente se si arriva quasi al 50 per cento di dispersione scolastica". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nella sua tappa a Nuoro della campagna elettorale a sostegno del candidato del centrodestra Paolo Truzzu. "Se ci sono questi problemi è anche perché le infrastrutture, che portano sviluppo, impese, lavoro, studenti, non ci sono - ha rubaito il vice premier - .

Il mio ministero da questo punto di vista è centrale e per me è un orgoglio poter dare le risposte".



