Salvini, 'è 15/a mozione di sfiducia, se a loro va bene così...'

"Sarà la quindicesima mozione di sfiducia che la sinistra propone in questi anni. Mi hanno anche mandato a processo e ringrazio l'alto spirito di democrazia della sinistra italiana, che manda processo un ministro dell'interno per aver mantenuto l'impegno preso con gli italiani, contrastando il traffico di esseri umani". Così il vice premier Matteo Salvini a Cagliari per l'ultimo giorno di campagna elettorale a sostegno del candidato del centrodestra Paolo Truzzu, riguardo alla mozione di sfiducia presentata da Azione, M5s e Pd.

"L'opposizione fa il suo mestiere, se vanno avanti con le mozioni di sfiducia, vuol dire che per loro va bene così, non è un problema per me".



