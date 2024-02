Patteggia pena per corruzione, confiscate case per 720mila euro

Un villino a Castiadas e un'abitazione a Cagliari sono state confiscate dalla Guardia di finanza di Cagliari all'imprenditore di Quartu Sant'Elena Flavio Mallus coinvolto nell'inchiesta su un finanziamento pubblico da 750 mila euro destinato alla Fm Fabbricazioni metalliche concesso nel 2013, secondo l'accusa, attraverso pressioni politiche, tradotte in una presunta tangents da 80mila euro.

All'imprenditore Flavio Mallus, accusato di peculato e corruzione, nel 2016, furono sequestrati numerosi beni. La confisca di oggi arriva dopo l'accordo sul patteggiamento a 4 anni e cinque mesi, proposto dalla difesa dell'imprenditore rappresentata dall'avvocato Massimiliano Ravenna. Secondo quanto accertato dagli investigatori delle Fiamme gialle l'imprenditore "attraverso la realizzazione di bilanci non veritieri e di scritturazioni contabili artefatte - spiegano -, ha indebitamente ottenuto un finanziamento proveniente da un Fondo pubblico di Venture Capital cofinanziato al 50% dalla Regione Sardegna". Ma non solo. Secondo le accuse l'imprenditore avrebbe anche fatto sparire risorse e dalla cassa della società Le ripetute condotte, dissipative e distrattive della cassa e delle risorse societarie, provocandone "il successivo ed irreversibile dissesto finanziario e un danno pari a oltre 4,8 milioni di euro, con il conseguente fallimento poi dichiarato dal Tribunale di Cagliari", precisano dalla Guardia di finanza che oggi ha dato esecuzione al provvedimento di confisca emesso dal Tribunale.



