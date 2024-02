Morti per covid a Sassari, chiesto processo per omicidio colposo

La Procura di Sassari ha chiesto il rinvio a giudizio per due imputati accusati di essere responsabili della morte per covid di 22 anziani ospite della casa di riposo comunale Casa Serena del capoluogo del nord Sardegna. Il sostituto procuratore, Paolo Piras, ha chiesto il processo per la presidente e il responsabile della sicurezza della cooperativa Coopas, che gestiva la casa di riposo durante la pandemia di covid 19. I due imputati, difesi dagli avvocati Marco Manca, Luigi Esposito e Liliana Pintus, sono accusati di epidemia colposa, omicidio colposo plurimo e inosservanza delle prescrizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Si sono costituiti parte civile diversi familiari delle vittime. Il gup, Gian Paolo Piana, ha rinviato l'udienza al 26 aprile, per la replica delle difese e la sentenza.



