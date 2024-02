Lotto: Sardegna baciata dalla fortuna, vinti 107mila euro

Sardegna protagonista al Lotto.

Nell'ultimo concorso sono stati vinti nell'Isola oltre 107mila euro grazie a tre vincite. A Sant'Antioco le vincite più alte di giornata grazie a due giocate gemelle da 47mila e 500 euro. La giocata è stata fatta su tutte le ruote e la combinazione vincente è stata 23-26-89.

A Jerzu invece un giocatore ha visto la propria puntata di due euro trasformarsi in una ricca vincita da 12mila e 975 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi in Italia per 4,7 milioni di euro. Il totale dall'inizio del 2024 arriva a 176,9 milioni di euro.



