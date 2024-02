La Maddalena, 1 milione per riqualificazione rete idrica

Un investimento di un milione di euro per nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche a La Maddalena è stato fatto da Abbanoa che in questi giorni ha dato il via ai lavori finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione.

Abbattere il tasso di dispersione di acqua nelle reti: è l'obiettivo degli investimenti destinati anche ad altri centri della Sardegna. Abbanoa ha individuato sull'isola dell'arcipelago tutti i lavori da realizzare per riuscire ad ottimizzare il sistema e a breve verranno appaltati. Da una parte si procederà con la sostituzione integrale delle vecchie condotte che negli ultimi anni hanno manifestato delle criticità, e dall'altra verranno inserite nuove apparecchiature per il controllo e la regolazione della rete idrica cittadina.

Un progetto di ingegnerizzazione che riguarderà l'installazione di quatrro nuove valvole di regolazione di pressione e portate in via Sauro e negli incroci tra via Cairoli e via Balbo, tra via Terraligiana e via Livenza, tra via Amendola e via Ammiraglio Mirabello.

Il progetto prevede, come opere di completamento, altre due valvole negli incroci tra via Chisedda e via Murras e tra via Principe Amedeo e via Manin. Mentre i tratti di condotte in sostituzione sono in via Benvenuto Cellini e via Fornace. In totale la rete di distribuzione del centro abitato di La Maddalena, a servizio di circa dodicimila abitanti, si estende per circa 45 chilometri e risulta interamente interconnessa ed approvvigionata tramite cinque serbatoi: Mongiardino, Puntavilla, Moneta, Sasso Rosso e Crocetta.



