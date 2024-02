Farmaci antivirali innovativi, via al progetto Panviride

Un network pubblico-privato coordinato dal professor Marco Radi dell'Università di Parma si occuperà dell'identificazione e dello sviluppo di farmaci antivirali innovativi ad ampio spettro d'azione per la difesa dalle minacce virali emergenti. Lo stabilisce il progetto Panviride, del cui partenariato fa parte anche l'Università di Sassari.

La Fondazione Inf-Atc, nata nell'ambito del Pnrr dedicato alle malattie infettive e alle minacce emergenti, ha annunciato il finanziamento di 2 milioni di euro per il progetto di ricerca farmaceutica multidisciplinare, che propone una risposta strategica e innovativa alle sfide virali emergenti mediante lo sviluppo di antivirali ad ampio spettro d'azione. Panviride permetterà di creare delle soluzioni terapeutiche flessibili, che possano agire tempestivamente per limitare la diffusione di virus emergenti e curare quelle malattie per cui non sono ancora disponibili terapie efficaci.

Al progetto biennale partecipano, oltre al coordinatore, l'azienda farmaceutica italo-americana Virostatics, i cui laboratori si trovano a Tramariglio, e le Università di Perugia, Pisa, Salerno, Catanzaro e Sassari. Le competenze messe in campo dal Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia dell'ateneo sassarese saranno di tipo farmacologico, chimico-fisico, organico e biochimico, necessarie per lo sviluppo di farmaci innovativi.

Il finanziamento consentirà al consorzio di reclutare giovani ricercatori, di valorizzare le ricerche già in fase avanzata ed esplorare promettenti approcci innovativi.



