Carabinieri: Daniele Credidio guiderà il comando di Cagliari

Cambio della guardia al Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari. Giá in città il tenente colonnello Daniele Credidio: prenderà il posto di Michele Tamponi al reparto operativo.

Arrivato dal Comando Generale dell'Arma, Credidio si è occupato prima di analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e, in seguito, dell'impiego dei militari nell'ambito degli uffici del personale. Per lui un ritorno ai reparti territoriali dopo aver lasciato, nel 2015, la Compagnia Carabinieri di Palermo Piazza Verdi, al termine di un'esperienza decennale, iniziata nel 2005, al comando di un Nucleo Operativo dipendente dal Gruppo Carabinieri di Napoli, proseguita, dal 2007 al 2011, alla guida del Comando Compagnia Carabinieri di Sanremo e culminata nel capoluogo siciliano. Proveniente dalle fila dell'Accademia Militare di Modena e promosso ufficiale nel 2001, al termine degli anni di formazione nella Scuola Ufficiali Carabinieri, Credidio si è laureato in Giurisprudenza, per poi continuare il suo percorso formativo universitario nelle Scienze della Sicurezza, in ambito criminologico e, come consigliere giuridico nelle armate, nel quadro dell'attuazione del diritto internazionale umanitario.

Michele Tamponi è rimasto a Cagliari tre anni e mezzo e ora va in pensione col grado di generale.



