Bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini questa mattina al mercato di via Quirra, a Cagliari, Selfie, strette di mano ma anche qualche contestazione. Una coppia di anziani si chiede "come si fa a seguire un leghista?", e la pensionata rincara la dose: "però non puzziamo più, ora profumiamo", dice riferendosi alle esternazioni di qualche anno fa del vice premier sui meridionali.



