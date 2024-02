Calcio: Cagliari con Nandez in più per la sfida col Napoli

Recupera Nandez, in forse Sulemana. E molti dubbi sul modulo da scegliere per ingabbiare Kvaratskhelia e Osimhen. L'unica certezza? Il Cagliari è costretto a fare punti anche con una big come il Napoli: quest'anno, a parte la vittoria sul Bologna, con le grandi la squadra di Ranieri è sempre rimasta a secco.

Nandez, partito dalla panchina a Udine per un affaticamento, questa settimana si è sempre allenato con il gruppo. Ed è pronto a riprendersi il posto in mezzo al campo nella gara di domenica alle 15 alla Domus.

Forse spostato sulla destra per prendere in consegna proprio Kvaratskhelia con la collaborazione di Zappa. Sulemana, che sembrava già pronto al ritorno nella sfida di Udine, ha fatto invece qualche passo indietro: sempre in personalizzato nelle prime tre sedute della settimana. E a questo punto rischia davvero di saltare anche il Napoli.

Sempre a parte Oristanio e Shomurodov: per un possibile ritorno in campo se ne riparla dopo la gara di domenica prossima. Sempre fuori Mancosu e Hatzidiakos. Ritorna in panchina il terzo portiere Aresti dopo una giornata di squalifica.

Per Ranieri solito dilemma: nell'ultima gara ha schierato la difesa a quattro, ma potrebbe propendere per il modulo a tre adottato nelle gare precedenti.



