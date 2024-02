Tajani, 'il 12 marzo alla Farnesina bando 253 mln bacino Med'

"Sono molto contento di annunciarvi che il 12 marzo ospiteremo alla Farnesina l'evento di presentazione del primo bando del programma europeo sul bacino del Mediterraneo". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, oggi a Olbia.

La Sardegna è Regione capofila del programma di cooperazione transfrontaliera da 253 milioni di euro. "Si tratta di un'iniziativa - spiega il vicepremier - che coinvolge la macroregione del Mediterraneo, con le regioni costiere di 15 Paesi, Algeria, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Libano, Giordania, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna, Tunisia, Turchia. Un'area strategica per l'Italia al cui centro c'è la Sardegna".

Tajani, al palazzo comunale di Olbia, ha illustrato i passaggi fondamentali di Interreg Next Med 2021-27. "È necessario che la Regione Sardegna investa nel programma nel corrente ciclo 2021-2027, come ha fatto nei due cicli precedenti 2007-2013 e 2014-2021. L'Autorità di gestione deve poter attrarre e mantenere le professionalità sviluppate nel corso degli anni. Risultati eccellenti nella call in corso del valore di 103 milioni che verrà presentata al Maeci sono il migliore presupposto per ottenere la conferma del programma nel prossimo ciclo e successivamente la conferma dell'Autorità di gestione a Cagliari, a fronte di politiche anche aggressive da parte di Francia e Spagna".



