Tajani, 'centrodestra unito in Sardegna per vincere'

"Ci sono le condizioni per vincere le elezioni in Sardegna con un centrodestra unito. Siamo la forza della quale l'isola ha bisogno: siamo affidabili, parliamo poco e facciamo molto, proprio come i sardi che cercano persone serie". Lo ha ribadito questo pomeriggio a Nuoro Antonio Tajani, leader di Forza Italia, oggi in Sardegna per chiudere alla Fiera di Cagliari la campagna elettorale a sostegno di Paolo Truzzu.

Dopo l'incontro in Prefettura con le parti sociali nell' isola per la campagna elettorale in sostegno del candidato del centro destra Paolo Truzzu. Dopo l'incontro in Prefettura per incontrare le parti economiche e sociali, Tajani ha avuto un confronto con i candidati azzurri nella biblioteca Satta. Da qui la partenza per il capoluogo sardo.



