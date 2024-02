Schlein, 'nella scuola italiana troppa diseguaglianza'

"Io sono qui per ascoltarvi e mettere al centro le questioni che sono il fulcro del programma di questa coalizione". Così Elly Schlein parlando con i Giovani democratici durante l'incontro organizzato al Lazzaretto di Cagliari per appoggiare la candidatura di Alessandra Todde. Ha quindi snocciolato i punti più importanti: "C'è la questione del diritto allo studio troppo spesso negato. L'accesso all'istruzione di qualità non è uguale per tutti, c'è molta differenza, c'è molta disuguaglianza nella scuola italiana".

Poi tra le altre criticità "la questione della casa - ha sottolineato la segretaria del Pd - ci sono molte famiglie che non possono permettersi un affitto fuori e questo vuol dire che ragazzi e ragazzi non possono uscire per studiare". Gli affitti, ha ribadito Schlein, sono saliti del 30-40 per cento: "Il governo però ha cancellato il voto per l'affitto da 330 milioni di euro che era un aiuto concreto e non ha messo in campo nulla sull'edilizia popolare e nemmeno sull'edilizia sociale e l'edilizia studentesca".

Quindi gli temi caldi della Sardegna: "la mobilità, la continuità territoriale che è peggiorata in questi cinque anni di governo Solinas e anche quella del lavoro". "La missione vera di questa coalizione e di Alessandra Todde - ha ribadito Schlein - è creare opportunità di lavoro di qualità qui in Sardegna, perché molto giovani con i salari così bassi e con i lavori precari sono costretti ad andare via".



