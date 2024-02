Protesta trattori: Tajani, Cerchiamo di dare risposte concrete

"C'è stata una politica ambientale sbagliata da parte di un commissario europeo socialista, le cui politiche ho sempre contestato. Sono un'ambientalista convinto, la Sardegna è una regione che deve essere tutelata anche per le sue bellezze naturali, ma una politica ambientale non può essere ideologica, perché senza agricoltura e senza industria non si crea occupazione". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo a Olbia - prima tappa di un tour elettorale in Sardegna in vista delle elezioni regionali di domenica - prima di incontrare una delegazione di agricoltori e pastori della Gallura che protesta nel porto di Olbia con i trattori.

Tajani ha rassicurato i manifestanti, confermando la volontà di istituire un tavolo con il governo a Roma nei prossimi giorni.

"Quando si fa politica contro il cambiamento climatico - ha detto il leader di Forza Italia - bisogna tenere conto anche della questione sociale e se si fissano degli obiettivi irraggiungibili per l'agricoltura e l'industria significa uccidere il lavoro, e questo non è accettabile. Stiamo cercando di dare risposte concrete agli agricoltori, per esempio con la questione dell'Irpef, ma non è quello il tema centrale che a mio giudizio è quello dell'acqua. Dobbiamo lavorare per creare invasi che permettano durante la stagione più difficile e i momenti di siccità di utilizzare l'acqua per sostenere l'agricoltura. C'è un problema che riguarda anche la fauna selvatica: bisogna rendere più flessibile le norme sulla caccia, e questo è il nostro impegno. Agli agricoltori ribadirò che il migliore difensore dell'ambiente è il contadino, soprattutto delle aree interne della Sardegna ma anche del resto d'Italia.

Non possiamo pensare che si vietino i fitofarmaci e i fertilizzanti senza dare una chiara alternativa ai contadini.

Purtroppo chi ha scritto queste regole non ha mai sentito la puzza di una stalla, troppi a Bruxelles non sono mai entrati in una fabbrica o in una stalla".



