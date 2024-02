"Possono dire quello che vogliono, noi non stiamo insieme per costrizione, stiamo insieme da trent'anni per scelta". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni a Cagliari, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Sardegna.



