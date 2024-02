Bonelli, 'Meloni chiarisca con Salvini rapporto Lega-Putin'

"La premier Meloni deve chiarire immediatamente con il suo vice premier, Salivini, le ragioni per cui fino a oggi il rapporto fra la Lega e la Russia unita di Putin non sia stato dissolto".

Il deputato e leader nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, in tour elettorale a Sassari per sostenere la candidata del campo largo a trazione Pd-M5s, Alessandra Todde, alle elezioni regionali di domenica 25 febbraio, incalza la presidente del Consiglio a fare chiarezza sul legame fra il Carroccio e il presidente russo.

"C'è un accordo, un contratto politico. Perché c'è ancora questo accordo, perché non è stato sciolto? - chiede Bonelli - È un problema politico anche di sicurezza nazionale e quindi la premier in primis ne deve chiedere conto. Se non lo fa noi chiediamo le dimissioni di Salvini".



