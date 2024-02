Bonelli, 'l'autonomia differenziata impoverisce il Sud'

"Si sta realizzando a livello nazionale un mercimonio inaccettabile fra Giorgia Meloni e la Lega. La premier prende il premierato e in cambio la Lega prende l'autonomia differenziata, quell'autonomia differenziata che mette in ginocchio i paesi del Sud, che li renderà ancora più poveri". Lo ha dichiarato questa mattina a Sassari il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli. "Il premierato mette in discussione i poteri del presidente della Repubblica", ha aggiunto il parlamentare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA