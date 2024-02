Alivesi nuovo assessore ai Servizi sociali di Sassari

Il consigliere comunale Manuel Alivesi, capogruppo del progetto civico che cinque anni fa aveva permesso al sindaco Nanni Campus di tornare a Palazzo Ducale a 19 anni dalla sua prima elezione come primo cittadino, è il nuovo assessore comunale dei Servizi sociali e delle Politiche della casa.

Alivesi sostituisce l'ex assessore Gianfranco Meazza, che però ricopriva anche la carica di vice sindaco e che si era dimesso la settimana scorsa dopo un duro scontro con Campus. Il primo cittadino aveva manifestato tutto il proprio malumore nei confronti di Meazza per la partecipazione attiva di quest'ultimo, con tanto di endorsement pubblico, a un evento elettorale di un'altra ex assessora, Francesca Masala, in corsa per un posto da consigliera regionale con Fratelli d'Italia.

Da quanto si era appreso in seguito allo strappo tra Meazza e Campus - che pure ha partecipato ad alcuni incontri della lista Sardegna al Centro 2020 ma senza mai prendere la parola - il sindaco aveva fornito precise indicazioni ai suoi assessori sulla condotta da tenere in campagna elettorale.



