Todde, big da Roma per la destra ma noi rispondiamo ai sardi

"Abbiamo deciso di chiudere venerdì 23 sera a Cagliari, dando voce ai rappresentati della coalizione che mi hanno sostenuto in questa campagna, perché questa è una battaglia dei sardi". Lo ribadisce all'ANSA Alessandra Todde, candidata del campo largo a trazione Pd-M5s alle regionali della prossima domenica in Sardegna.

L'evento di chiusura della sua lunga campagna - cominciata ai primi di novembre dopo l'ufficializzazione del suo nome da parte del tavolo sardo del centrosinistra - sarà tutto sardo e per i sardi: "Giuseppe (Conte ndr) è stato con noi tre giorni, Elly (Schlein, ndr) oggi sarà con me a Carbonia e Cagliari, domani Bersani chiuderà a Nuoro - aggiunge -. Siamo orgogliosi del lavoro che è stato fatto con tutte e tutti".

Marca le differenza con i suoi avversari di centrodestra, che per mercoledì hanno organizzato la chiusura con i leader Meloni, Salvini e Tajani: "La destra chiude con i leader nazionali, noi invece rispondiamo ai sardi e alla Sardegna e con loro chiuderemo questa bellissima e impegnativa campagna elettorale".





